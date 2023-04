Ecco le iniziative per celebrare la festa del 25 aprile

In occasione del 78° anniversario della Liberazione dell’Italia, l’Amministrazione comunale di Monteprandone organizza un programma di iniziative istituzionali per promuovere nella cittadinanza e nelle nuove generazioni la consapevolezza di quanto lungo e tragico sia stato il percorso che ha condotto alla nascita della Repubblica, della Costituzione e della libertà degli Italiani. Quest’anno le iniziative sono state organizzate con la collaborazione dell’Istituto Provinciale di Storia per il Movimento di Liberazione nelle Marche di Ascoli Piceno e si terranno il 21 aprile. Alle 9, nella sala consiliare di Monteprandone, ci sarà un laboratorio per gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo dal titolo "Tracce partigiane. La Resistenza al nazifascismo nel Piceno". Si prosegue alle ore 10:30, presso il Museo Civico Libreria dei Codici di San Giacomo della Marca, con l’inaugurazione della mostra "Fascismo e Resistenza nel Piceno" curata dall’Isml di Ascoli Piceno. La mostra, di 29 pannelli, è stata esposta per la prima volta nel 2005 in occasione della consegna alla città della medaglia d’oro per meriti militari e civili dell’allora presidente della Repubblica Carlo Azelio Ciampi