Ecco le isole ecologiche intelligenti

Prime isole ecologiche intelligenti installate in città. Si tratta di dispositivi all’avanguardia, dotati di tecnologie avanzate come sensori e sistemi di monitoraggio, che consentono una gestione più efficiente e ottimizzata della raccolta dei rifiuti. Le isole ecologiche intelligenti sono state installate in Corso Mazzini (di fronte all’ex Cassa di Risparmio) e in via Nicolò IV. Tra le caratteristiche principali, questi strumenti sono dotati di un sistema di riconoscimento dell’utenza tramite badge, integrando il sistema di raccolta porta a porta. "Un servizio ulteriore – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – per migliorare sempre più la raccolta differenziata nella nostra città e per essere al passo con i tempi. Vogliamo far sì che Ascoli sia sempre più green e quello dei rifiuti è un tema fondamentale su cui lavoriamo con impegno, per ridurre la produzione e, allo stesso tempo, mandare a riciclo quanto più materiale possibile".

Si tratta di un progetto pilota, inizialmente dedicato ad alcune categorie di commercianti (circa 40 attività ubicate nel centro storico), che ha come obiettivo il miglioramento della tracciabilità dei rifiuti e l’incentivazione di comportamenti più sostenibili. Grazie a queste tecnologie, le utenze commerciali interessate al progetto hanno un ulteriore punto di conferimento dei rifiuti. "In questa prima fase – ha aggiunto l’assessore all’Ambiente, Attilio Lattanzi – abbiamo coinvolto le attività, che sono quelle che producono il maggior quantitativo di rifiuti. Vogliamo sensibilizzare a un corretto smaltimento e alla cultura del riciclo, così da generare un circolo virtuoso per la sostenibilità".