Ecco le luci a led: "Moderni lampioni"

Il Comune di Rotella preme sull’acceleratore nell’ottica dell’efficientamento energetico su tutto il territorio. E’ in corso, infatti, l’intervento di sostituzione dei lampioni con le luci a led. Ciò, per quanto riguarda le future bollette, consentirà all’ente di risparmiare fino al 70 per cento. "Quando parliamo di efficientamento energetico facciamo riferimento agli interventi in corso per l’illuminazione pubblica che coinvolgono il paese e le frazioni – conferma il sindaco Giovanni Borraccini –. Gli interventi riguardano la sostituzione delle lampade, dei lampioni, delle linee e dei quadri oramai obsoleti, con moderni lampioni di design, lampade ad alta efficienza a led. Da questo intervento si otterrà un risparmio dei consumi di energia elettrica di almeno il 70 per cento, mantenendo invariate le prestazioni. Si otterrà un vantaggio a beneficio dell’ambiente, del bilancio comunale e della comunità".