Ecco le misure da mettere in atto

di Leo Crocetti*

Sistemazione dei sistemi idrici con la riduzione delle perdite degli acquedotti, la pulitura costante degli alvei dei fiumi e torrenti, e la costruzione di nuovi invasi per raccogliere l’acqua piovana da poter utilizzare nei periodi di siccità nella irrigazione delle colture. Sono alcune delle misure da mettere in atto per far fronte al dissesto idrogeologico. In Italia ci sarebbero a disposizione miliardi di euro per diminuire sensibilmente il rischio idrogeologico che sarebbero spendibili fin da subito, ma se a questi si aggiungono anche i fondi europei questa disponibilità salirebbe a circa 20 miliardi di euro da spendere fino al 2030.