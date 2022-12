Ecco le mosse del centrodestra Corsa a sindaco con Sprecacè

Primi passi verso le elezioni amministrative nel comune di Grottammare, anche del Centro destra. I consiglieri comunali della lista ’Città Unica’ Antonella Ciocca, Maurizio Pasquali e Luigi Valentini, in questi giorni hanno firmato un manifesto apparso nelle vie di Grottammare con cui augurano ai cittadini un 2023 pieno di soddisfazioni e prendono in prestito una frase di Gandhi ’Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo’. In un precedente commento sull’ipotetico schieramento del Centro destra, avevamo anticipato l’intenzione di formare più liste per affrontare la corazzata di Solidarietà e Partecipazione che ha già deciso con ampio anticipo il candidato sindaco Alessandro Rocchi e il vice sindaco Lorenzo Rossi. Il manifesto è una dichiarazione pubblica, una sorta di lettera aperta che definisce gli obiettivi di un movimento o un partito politico, seppur in questo caso non figuri sotto l’egida di un partito politico, ma il significato sembra essere incontrovertibile. Ciocca, Pasquali e Valentini sono scesi in campo e sembra che abbiano già il loro candidato sindaco nella persona di Marco Sprecacè, 32 anni, laurea in Studi Politici e Internazionali, giornalista e progettista sociale, responsabile dell’Ufficio Lavoro della Caritas di San Benedetto. Giovane, molto vicino alla chiesa, gia candidato nella lista Piunti sindaco, ora sembra deciso a mettersi in gioco nella vita politica della Perla dell’Adriatico. Altro segnale, in tale direzione arriva proprio dal manifesto che volutamente porta un ’errore’ quando si legge ’Grottammare CE!’. Senza apostrofo, e con colore rosso, proprio per sollecitare una discussione, che puntualemnte è in corso. Ma quel CE’! starebbe proprio per SprecaCE’. Roba da esperti della comunicazione. Marcello Iezzi