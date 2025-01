Ecco le nuove ambulanze:: "Miglioriamo la sicurezza"

L’Ast di Ascoli ha potenziato il servizio di emergenza del 118 con l’acquisto di sei nuove ambulanze, finanziate con fondi aziendali per un importo complessivo di 950.868 euro. Le ambulanze sono state presentate in Piazza del Popolo dal direttore generale Nicoletta Natalini, durante una cerimonia che ha visto la benedizione dei mezzi e del personale da parte di padre Danilo Marinelli. Le nuove ambulanze, modello Olmedo QTX-S, sono state progettate per garantire massima sicurezza ed efficienza. Tra le attrezzature spiccano barelle autocaricanti, tavole spinali, sedie con scala motorizzata, ventilatori polmonari trasportabili, aspiratori medico-chirurgici ed emogas analizzatori. Un sistema di climatizzazione automatica e la possibilità di impostare la pressione negativa all’interno dell’abitacolo rendono i mezzi particolarmente adatti per il trasporto di pazienti con patologie infettive, minimizzando i rischi per il personale sanitario. "Questi veicoli rappresentano un investimento importante per rafforzare la rete dell’emergenza e migliorare la sicurezza sia per i pazienti che per gli operatori", ha spiegato Tiziana Principi, direttore della centrale operativa del 118. Tre ambulanze saranno destinate al Potes di Ascoli e tre a quello di San Benedetto, con la possibilità di supportare anche il territorio di Porto San Giorgio.

"Questo rinnovo testimonia l’attenzione dell’Ast verso le esigenze del territorio, garantendo una copertura capillare ed efficiente", ha aggiunto Natalini. Nel 2023, la centrale operativa del 118 di Ascoli Piceno ha gestito 46.550 richieste di soccorso, effettuato 1.088 trasporti secondari e fornito assistenza a 499 utenti tramite il numero di emergenza. Complessivamente, sono state erogate 57.539 prestazioni, di cui il 56% ad Ascoli e il 38,61% a Fermo. Il servizio è coordinato da 15 dirigenti medici e conta su un team di 73 professionisti tra infermieri, autisti di ambulanza e operatori radio. La consigliera regionale della Lega, Monica Acciarri, ha elogiato il lavoro degli operatori del 118, definendoli "salvavita delle persone" e sottolineando l’importanza di incentivare i giovani medici a intraprendere questa carriera, che rappresenta "una scelta eticamente straordinaria". Anche il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, ha espresso soddisfazione: "Questo investimento è parte di una visione sanitaria che tiene conto delle diverse esigenze della costa, della montagna e delle città della provincia".

p. erc.