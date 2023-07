Ecco le scelte dei quindici castelli Si compone il quadro delle castellane

Cresce l’attesa per la Quintana del 6 agosto. Questa mattina alle 11, in pinacoteca, verrà presentato il Palio realizzato dall’artista ascolano Andrea Tarli, in presenza del sindaco Marco Fioravanti, del direttore dei musei civici Stefano Papetti e del presidente del consiglio degli anziani Massimo Massetti. Nell’occasione, poi, verranno svelati anche i nomi delle nobildonne che, con la loro bellezza, impreziosiranno il gruppo comunale nel corso del corteo. Alle 21, invece, al campo Squarcia andrà in scena il Palio degli Arcieri. A proposito della sfilata per l’edizione agostana, comincia a comporsi il quadro delle castellane scelte dai quindici castelli (ci sarà il debutto di Castel di Lama). Castorano, ad esempio, ha scelto la 29enne Nazzarena Fanesi, cugina del sindaco Graziano Fanesi. Nata a San Benedetto, ma cresciuta proprio nel borgo castoranese, Nazzarena sogna di lavorare in un asilo nido. Ama gli animali e, per questo motivo, da una quindicina d’anni ha deciso di diventare vegana. Il castello di Comunanza, invece, ha optato per la 23enne Valentina Romanelli, la quale lavora come impiegata in un’azienda del settore metalmeccanico. Laureata in Scienze Politiche all’università di Macerata, la ‘signora’ comunanzese sta per concludere gli studi magistrali in marketing e business d’impresa. Una giovane mamma, invece, sarà la castellana di Roccafluvione. Si tratta di Giorgia Giuliani, che sarà presente alla Quintana per la prima volta in assoluto. Per qualche anno ha vissuto a Venarotta, ma è originaria di Roccafluvione ed è legatissima al suo paese. Ha due figli: Luigi di tredici anni e Ludovico di nove. Il castello fermano di Monte San Pietrangeli, infine, ha fatto ricadere la propria scelta su Martina Sartori. La 28enne è un’impiegata e dedica il proprio tempo libero alla locale associazione ‘Volontari Soccorso’, mettendosi a disposizione di chi ne ha bisogno.

Matteo Porfiri