Ecco le Stelle al merito del lavoro. Chi sono i premiati dal Quirinale

Alla Loggia dei Mercanti di Anconai cento anni della Stella al Merito del Lavoro, il prestigioso riconoscimento che viene conferito dal presidente della Repubblica ai lavoratori ultracinquantenni del settore privato, che si sono particolarmente distinti per perizia, laboriosità, buona condotta morale e per aver contribuito ad innovare.

Erano presenti anche il prefetto di Ascoli Carlo De Rogatis e il presidente del consiglio comunale Alessandro Bono, l’assessore alle attività produttive del Comune di San Benedetto Laura Camaioni, il sindaco di Offida Luigi Massa, il vice sindaco di Castel di Lama Marco Mattoni, il sindaco di Montappone Mauro Ferranti, il sindaco di Santa Vittoria in Matenano Fabrizio Vergari, il console Giorgio Fiori e il segretario Alfredo De Marco che hanno consegnato le prestigiose "Stelle" con i relativi brevetti ai 7 nuovi Maestri: Monica Marini, Adriano, Pistolesi e Claudio Tempera di Ascoli, Luigina Argilli di Castel di Lama, Ivana Merli e Catia Spinelli di San Benedetto, Maria Traini di Offida, Rosario Capparuccia di Montappone, Franco Federini di Fermo e Adorno Ferretti di Santa Vittoria in Matenano. Per l’occasione Poste Italiane ha emesso, con data 5 dicembre, un francobollo celebrativo della ricorrenza ed i relativi prodotti filatelici che potranno essere acquistati, prenotandoli, presso tutti gli uffici filatelici postali.

p. erc.