Ecco l’estate di Spinetoli Dai libri allo street food

Pronto il calendario degli eventi estivi per Spinetoli. Dopo la passeggiata: ‘Scarpe grosse e occhio fino’ per il riconoscimento delle erbe spontanee, pronta per giovedì 9 la Marcia della Legalità, organizzata con l’Isc all’Oasi La valle. Giovedì 15 giugno, alle 15 Patto con la lettura. Da giovedì 15 giugno a domenica 18 giungo Street Food Festival, a partire dalle 18.30 in piazza Kennedy. Gli appuntamenti di giugno proseguiranno venerdì 16, a partire dalle 21, in piazza Roma, con il saggio di fine anno del Corpo bandistico ‘Città di Spinetoli’. Giovedì 22 giugno, alle 21, l’appuntamento è con il club dei lettori con Leonardo Seghetti, mentre domenica 25, alle 9, l’appuntamento è nel parco della Pinetina con il XX Trofeo dell’Avis. Da mercoledì 28 a venerdì 30 Torneo a Calcio a 8 e infine giovedì 29, sempre a cura del Club dei lettori, in piazza Roma appuntamento con Daniela Tiburzi. Gli appuntamenti proseguiranno anche nel mese di luglio: venerdì 21 e sabato 22 luglio l’incontro è nella Pinetina con la manifestazione ‘Nessuno dorma’, dal lunedì 31 luglio al 7 agosto festa della Madonna dell’Addolorata con la gustosa sagra dei Maccheroncini alla Pagliarana in piazza Kennedy. Da venerdì 11 agosto a sabato 12 si terrà in piazza Roma a Spinetoli capoluogo ‘L’arte Non è acqua", mentre 16 agosto si terrà la manifestazione ‘Il ballo della pupa’.Da venerdì 18 a lunedì 21 Festa del Fiobbo a San Pio X. Tutti il mese di agosto sarà caratterizzato da iniziative con il Club dei lettori. Infine da mercoledì 6 fino a domenica 10 settembre torna in piazza Roma e in piazza Leopardi la festa di Spinetoli con la tradizionale sagra dello stoccafisso. Venerdì 8 settembre torna la folkloristica sfilata dei carri dell’uva.

m.g.l.