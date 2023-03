Ecco l’impianto per controllare la velocità delle auto

Ormai dislocare impianti per il rilevamento elettronico della velocità è diventata una pratica di tanti comuni. Ci sono quelli che acquistano il dispositivo per darli in dotazione alla propria polizia locale e quelli che li affittano, ma sta di fatto che ogni territorio, anche piccole realtà dell’entroterra, sta facendo ricorso ad apparati che servono per garantire il rispetto del codice della strada, in particolare dove vige il limite di 50 Kmh. I cittadini dicono per fare cassa, le amministrazioni si difendono dicendo che serve per mettere in sicurezza le strade. Prima però bisognerebbe rifare gli asfalti ed eliminare le buche. Quelle si che sono pericolose. E’ di questi ultimi giorni che sull’albo pretorio del comune di Cossignano è apparsa la delibera che il Comune ha deciso di affittare un dispositivo Velomatic 512, digitale bidirezionale, per il rilevamento della velocità e il monitoraggio del traffico stradale poiché ritenuto "indispensabile intensificare i controlli sulle norme di comportamento lungo le strade e in particolare il rispetto dei limiti di velocità nei tratti di maggiore transito". L’apparato sarà noleggiato dalla ditta Cross control srl di San Benedetto.