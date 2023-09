Ecco ’Linus-Festival del Fumetto’ "Spazieremo tra le diverse arti"

Torna, dal 22 al 24 settembre, ad Ascoli, ‘Linus - Festival del fumetto’, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi: tre giorni ricchi di appuntamenti sul tema del fumetto con proiezioni, letture, mostre, concerti, incontri con le scuole e dialoghi con i tanti ospiti. Un festival, alla sua seconda edizione, che si propone di unire più arti, partendo dal fumetto come comune denominatore, ma spaziando dal cinema alla musica, per un vero e proprio dialogo a 360° sull’evoluzione e gli sviluppi di questo genere letterario. "Nello spirito che anima anche La Milanesiana, e in genere ispira quello che faccio – dice Elisabetta Sgarbi -, il fumetto incontrerà il cinema, la letteratura, la musica, la televisione, la storia. Il fumetto sarà la lente attraverso cui incontreremo le altre discipline e, anche, rileggeremo eventi storici, e personaggi letterari". Tra gli ospiti di questa edizione il due volte Premio Strega Sandro Veronesi che condurrà il dialogo principale delle tre serate nel corso delle quali si alterneranno Sio, Altan e Zerocalcare, l’icona Barbara Bouchet, Irene Grandi e Raphael Gualazzi con i loro concerti, e tanti altri interventi. Come lo scorso anno, una parte della giornata sarà dedicata alle attività per le scuole, e verranno inaugurate due mostre al palazzo dei Capitani: ‘1973 – 2023. A cinquant’anni dal Golpe in Cile nelle tavole di Alfredo Chiappori’ e ‘Scerbanenco secondo Fior’. Sandro Veronesi sarà al teatro Ventidio Basso, il 22 settembre, alle 21. Con lui dialogherà il giovane fumettista Sio, fenomeno assoluto del fumetto contemporaneo made in Italy che si esibirà in una performance tra disegno e musica con Fabio Antonelli intitolata ‘Mini concerto sperimentale del divertimento’. Il 23 settembre, alle 10, al cinema Odeon, in occasione dei 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni, verranno proiettate le prime due puntate de ‘I promessi sposi’, la fiction prodotta dalla Rai nel 1990, diretta e interpretata dal trio Lopez-Marchesini-Solenghi. Alle 21, al Ventidio, di nuovo Veronesi in dialogo con Francesco Tullio-Altan, fumettista, vignettista e autore satirico tra i più conosciuti in Italia, che ha compiuto 80 anni.

Seguirà il concerto illustrato di Irene Grandi, mentre quello di Raphael Gualazzi è in programma domenica 24 settembre, sempre al massimo cittadino (dopo il dialogo tra Veronesi e il fumettista Zerocalcare in programma alle 21). Artista dal talento eclettico in grado di mescolare i generi musicali, Gualazzi per l’occasione ha selezionato una serie di brani legati al mondo del fumetto che ha ispirato negli anni molti classici del jazz. Tutti gli eventi a ingresso gratuito con prenotazione su www.linusfestival.it.

Lorenza Cappelli