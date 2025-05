Ecco ‘Lo sai che-il podcast’

Cresce l’interesse per la campagna di comunicazione ‘Lo Sai Che’, lanciata dall’Amministrazione comunale di Grottammare nel gennaio 2022 per informare e sensibilizzare la cittadinanza sui temi della violenza di genere e delle disparità tra i sessi. Una campagna che, sin dall’inizio, rappresenta un invito concreto al cambiamento sociale, affrontando anche temi legati alla sanità, alla giustizia e alla cultura. Dal 2023, l’iniziativa ha rafforzato il proprio legame con le giovani generazioni grazie alla collaborazione con l’Istituto Fazzini-Mercantini, coinvolgendo le studentesse e gli studenti, che sono gli autori e le autrici delle domande che hanno ispirato le risposte di esperte e professioniste, stimolando una riflessione condivisa sui diritti e sulla parità.

Nel 2025 la campagna ‘Lo sai che’ compie un nuovo passo avanti, affiancando alla diffusione cartacea un nuovo strumento: il podcast ‘Lo Sai Che – Il Podcast’, prodotto in collaborazione con gli sportelli della Cooperativa On The Road e l’associazione Radio Incredibile. La prima puntata, già online, vede la partecipazione di Monica Pomili, assessore all’inclusione sociale, e Martina Sciarroni, consigliera delegata alle Pari Opportunità e Politiche Giovanili, che raccontano la genesi del progetto. Con loro anche Laura Gaspari, coordinatrice del centro antiviolenza della cooperativa On the Road, che ripercorre le tappe della lotta per la parità. ‘Lo sai che – il Podcast’ è una produzione di Radio Incredibile APS su progetto del Comune di Grottammare in collaborazione con la cooperativa sociale On the Road.

Marcello Iezzi