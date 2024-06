Ecco l’ospedale di comunità. Sperimentazione al Mazzoni:: "Così siamo pronti per l’estate"

Il nuovo ospedale di comunità è stato allestito nella palazzina del ‘Mazzoni’ in passato adibita a reparto di degenza per le malattie infettive e che durante la pandemia ha ospitato la pneumologia Covid. La partenza è in modalità di sperimentazione sul modello strutturale e gestionale ed è propedeutica all’avvio dei due ospedali di comunità che saranno realizzati, ad Ascoli e a San Benedetto, con i fondi del Pnrr. Con il direttore sanitario Nicoletta Natalini era presente, tra gli altri, anche l’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini che guarda già avanti e annuncia: "ho visitato l’ex sanatorio Luciani, una struttura in un posto bellissimo e dove vorrei invecchiare. Lì dobbiamo realizzare interventi necessari per garantire il vero ospedale di comunità. I lavori sono stati finanziati con due milioni di euro. Porteremo a compimento questa opera" ha promesso Saltamartini. L’Os.Co è una struttura sanitaria di cure intermedie, gestito dalla sanità territoriale, con posti letto, che svolge una funzione di degenza intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero quando quest’ultimo non è più necessario perché ha risolto i problemi di salute acuti, ma il paziente non può ancora rientrare a domicilio per la presenza di problematiche socio-sanitarie, di recupero funzionale e dell’autonomia. Vi si accede attraverso l’attivazione del percorso di dimissione protetta, dopo che il paziente ha conseguito la stabilizzazione clinica.

"La tempestività nell’attivazione – ha detto la direttrice dell’Ast di Ascoli Natalini – vuole rispondere a un bisogno provinciale per la stagione estiva ampliando la disponibilità di posti letto per acuti. Infatti, un migliore indice di rotazione dei posti per acuti mette a disposizione più letti, anche specialistici, per i Pronto soccorso, in particolare per quello di San Benedetto che, registrando un incremento importante di accessi per via dell’arrivo dei turisti, potrà avere maggiori disponibilità al ricovero nei reparti specialistici unici provinciali collocati all’ospedale di Ascoli". Portare una struttura di cure intermedie ad Ascoli è parte di una programmazione sanitaria che ha tenuto conto della disponibilità di spazi già attrezzati e in disuso, "ma anche dell’assenza nel capoluogo Piceno di una struttura con posti letto che agevolino le dimissioni dai reparti per acuti, essendo i posti letto di lungodegenza dell’Azienda collocati solo nell’ospedale di San Benedetto". La nuova struttura sanitaria è stata benedetta dal vescovo Gianpiero Palmieri.

