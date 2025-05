Ecco l’ultimo libro di Giorgio Voltattorni: focus sull’arte

S’intitola ‘COSÌ’ l’ultima fatica letteraria di Giorgio Voltattorni che, con scadenza annuale, ci regala nomi, vicende sull’arte e gli artisti sia del passato sia contemporanei. L’opera è una ideale continuazione dei suoi due libri precedenti: ‘Le Marche, l’arte plurale’ e ‘Quasi un diario - la scrittura al tempo dei social’. Gran parte degli scritti ‘sull’arte, gli artisti ed altri animali’ (come recita il sottotitolo) sono d’occasione, nel senso che prendono spunto da esperienze dirette dell’autore e sono quasi tutti passati attraverso i social. Così da poter parlare a tutti, esperti e non, di cose che spesso non riescono ad esse popolari. Gli artisti di cui tenta di tracciare un profilo, magari prendendone in esame un singolare aspetto, sono tutti legati, per nascita o attività, al nostro territorio che, contrariamente a ciò che si può pensare, riserva ancora sorprese di grande fascino e qualità. Non essendo Voltattorni di formazione accademica, dà sempre della realtà una lettura obliqua originale. Notevoli gli scritti sull’attuale mostra, a Roma, sul Futurismo. Il volume è arricchito da immagini che danno risalto a ciò che vi si racconta col solito taglio pungente e irriverente.

Marcello Iezzi