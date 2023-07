Ecco Moda sotto le stelle

Arriva la 37esima edizione di ‘Moda sotto le stelle’ il 2 agosto in piazza del Popolo, quest’anno presentata da Matilde Brandi e Marco Moscatelli. La rassegna presenterà come sempre il meglio della moda italiana su misura. Immancabile anche quest’anno la ormai consolidata presenza di Jo Squillo con le telecamere del canale TVModa che rilanceranno su tutte le piattaforme l’arte sartoriale italiana. Il cast artistico vedrà il coinvolgimento di Thomas Grazioso, cantante e showman romano, ex concorrente di X Factor e Amici e del ‘Duo Tango Show’. Interverrà anche Giorgia De Santis, in arte Desagio, una giovane e talentuosa cantautrice ascolana di 21 anni. A fare gli onori di casa con il presidente della Camera di Commercio Marche Sabatini, il presidente del Bim Tronto Contisciani e il sindaco Fioravanti la vicepresidente di Confartigianato Macerata-Ascoli-Fermo, Natascia Troli, che si è detta "onorata e orgogliosa di essere riuscita anche quest’anno a organizzare con il contributo di enti pubblici e privati, imprese e sponsor l’evento che per i nostri artigiani rappresenta una vetrina di indiscusso livello per visibilità e prestigio". Il sindaco Fioravanti ha sottolineato il valore intrinseco dell’artigianalità, "un elemento che non è possibile delocalizzare e che caratterizza il tessuto imprenditoriale locale: una sfilata cresciuta sempre più e che è inserita tra i maggiori eventi della città".

v. r.