Ecco Montalto ‘Il Borgo Felice’: Arte, Cinema, Poesia e Sgarbi in arrivo

Valorizzare la cultura e il territorio di Montalto attraverso arte, cinema, poesia, letteratura con nomi di spicco del panorama nazionale. Tutto questo rientra all’interno de ‘Il Borgo Felice’, programma di appuntamenti collocati nel progetto Metroborgo MontaltoLab e presentato ieri mattina da comune e circolo Cultural-mente insieme. Una fitta serie di imperdibili iniziative rese possibili grazie all’importante finanziamento ottenuto per la rigenerazione urbana, sociale, economica e culturale del territorio. "L’obiettivo è creare nel nostro splendido borgo delle opportunità importanti come quelle che si trovano nei grandi centri – commenta il sindaco Daniel Matricardi -. Andremo a recuperare il patrimonio immobiliare storico avviando parallelamente tante azioni con diversi partner di eccellenza come l’università Politecnica delle Marche, Unicam e Amat. C’è stata una bella sinergia che ci permetterà di offrire una diversità di eventi. In questo la cultura sarà trasversale e andrà ad affrontare tanti temi. Questo progetto lo intendiamo come strumento in grado di dare un’anima al nostro territorio. Oltre ai momenti sviluppati ci sarà poi una mostra a palazzo Paradisi dove il reliquiario di Sisto V sarò parte integrante". Presente anche l’assessore Ilaria Speca che ha evidenziato la necessità di ridare vita e vigore al borgo attraverso queste iniziative. "Questo programma culturale lo abbiamo voluto fortemente insieme al sindaco – aggiunge il notaio Francesca Filauri, presidente di Cultural-mente -. Avremo due momenti importanti con Michele Placido e Maurizio De Giovanni, poi ci sarà il festival della poesia e la bella mostra dedicata a papa Sisto V curata dal professor Papetti e che vedrà anche la presenza di Vittorio Sgarbi, il quale terrà per l’occasione una lectio magistralis".

L’inizio ufficiale è previsto per venerdì e domenica in piazza Umberto I con ingresso gratuito. Nella prima serata è prevista la proiezione di ‘L’ombra di Caravaggio’ con la regia di Placido che sarà presente. Nella seconda invece lo scrittore De Giovanni presenterà il suo libro ‘Sorelle. Una storia di Sara’. A seguire spazio alla poesia e alla mostra di palazzo Paradisi. "Il 16 e 17 settembre ecco il festival dedicato alla poesia – spiega il professor Stefano Papetti -, mentre ad ottobre avremo la presentazione del libro ‘Se non puoi cambiare il vento, dirigi le vele’ di Ciauri che sta redigendo l’oroscopo di Sisto V. L’8 dicembre avverrà l’inaugurazione di una mostra invernale con la quale vogliamo destagionalizzare il turismo e che proseguirà per alcuni mesi. L’esposizione era nelle mie idee da tempo. La particolarità è che Roma deve il suo aspetto odierno proprio a Sisto V e Sacconi che ne fece la capitale d’Italia".

Mariotti Massimiliano