Ecco ‘Montegallo e Ascoli per la Romagna’

Nasce da un’idea dell’attore Francesco Eleuteri, ‘Montegallo e Ascoli per la Romagna’, serata dedicata alle popolazioni alluvionate della Romagna in programma domani, alle 18 e alle 21, al ‘CineTeatro Piceno’, dove andrà in scena una doppia replica della versione video dello spettacolo ‘Il terremoto di Mario’ di e con lo stesso Eleuteri, con la partecipazione di Mario Alessandri. Gli incassi saranno interamente devoluti al sostegno di obiettivi specifici individuati in collaborazione con le associazioni del territorio romagnolo i cui rappresentanti saranno presenti domani al Piceno. Francesco Eleuteri vuole riproporre lo spettacolo che racconta, tra le altre vicende, il legame creatosi nell’emergenza post sisma 2016 tra gli abitanti di Montegallo e i volontari della Protezione civile dell’Emilia Romagna prima, e poi con i volontari e le associazioni della stessa regione che hanno soccorso, aiutato e supportato il piccolo centro montano della provincia Picena, nel momento più difficile della sua storia recente. L’attore e autore romano che da 13 anni, dopo aver lasciato Roma, vive a Montegallo, terra d’origine dei suoi genitori, chiede per l’occasione l’aiuto alla città di Ascoli per contribuire al successo di quello che vuole essere un piccolo gesto di grande gratitudine a una popolazione che nel momento del bisogno si mobilitò in molteplici modi per confortare e sostenere Montegallo e i montegallesi.

Info: 3493351097.

l. c.