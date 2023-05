Ecco ’Music in inclusion’

E’ terminato il primo step del progetto Erasmus ’Music in inclusion’ tenutosi all’Istituto musicale Gaspare Spontini di Ascoli Piceno, con i partners delle scuole di musica di Veles in Macedonia e di Toulouse in Francia. Il coordinatore del progetto macedone Ilija Nastovski insieme al project manager Alceste Aubert, di Grottammare, ha deciso di sviluppare un nuovo progetto europeo sull’Inclusività della musica. Durante la chiusura del progetto l’Assessore ai servizi sociali Massimiliano Brugni ha portato i saluti dell’amministrazione comunale ed ha donato ai Docenti delle scuole ospiti una pubblicazione sulla bellissima città di Ascoli poi ha ringraziato la professoressa Emi Spinucci, docente di Musicoterapia dello Spontini, la professoressa Maria Puca in qualità di docente di Pianoforte e il Project Manager Alceste Aubert.

I ragazzi e i docenti si sono dati appuntamento in autunno in Macedonia. Il programma è finanziato dall’Unione Europea.