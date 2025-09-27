Ecco ’MusicAle’ a Castel di Lama,. Alessandra: "Prima lezione gratuita"

Taglio del nastro per la nuova scuola ‘MusicAle’ a Castel di Lama. Una struttura moderna ed attrezzata, che ha anche una sala prova e studio di registrazione. Un centro all’avanguardia che permetterà ai giovani musicisti di potersi esercitare utilizzando il meglio della strumentazione musicale, in un contesto vivace ed artisticamente stimolante. Tutto questo si trova in contrada Cerreto, lungo la Mezzina. A parlare è la titolare Alessandra Mascetti, con tre diplomi a al Conservatorio di Pescara e in attesa del quarto: "La nostra scuola – ha detto Alessandra – si distingue dalle altre perché promuove corsi di musica moderna, abbiamo sei docenti, che cercheranno di soddisfare tutte le esigenze dei musicisti che si iscriveranno, abbiamo anche un’area bimbi. La prima lezione è gratuita, le persone devono scoprire la loro musica, non è necessario il talento, ma la passione. Tutte le sale sono state dedicate a importanti artisti: Quincy Jones, Bon Jovi, Michael Jackson". Tra le sale campeggia la scritta di Friedrich Nietzsche: ’Senza la musica la vita sarebbe un errore’. "Ho scoperto la musica grazie a mio nonno Vittorio – racconta –, che mi ha fatto da padre e che ho amato profondamente, aveva fatto la Seconda guerra mondiale e cantava i canti di quella guerra, il canto come mezzo per vincere la paura, per trovare sollievo dalle atrocità, da lì è iniziato il mio amore per la musica". Auguri ad Alessandra e agli altri 5 professionisti che opereranno nella scuola".

m.g.l.