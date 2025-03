Ecco nuovi spazi di comunità con la cooperativa ’On the Road’

Nella Bottega del Terzo Settore è stato presentato il progetto ‘Strade-Territori che creano nuovi spazi di comunità’, organizzato per festeggiare i 30 anni della Cooperativa Sociale ‘On the Road’. Il progetto sarà composto da quattro eventi, che si svolgeranno tra San Benedetto e Ascoli con il sostegno di numerosi enti e fondazioni locali. Tra i promotori delle iniziative, ci sono la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, la Bottega del Terzo Settore, la Banca Credito Cooperativo di Ripatransone e del Fermano, Coop Alleanza 3.0 (zona Ascoli, Macerata, Fermo e Abruzzo), Radio Incredibile e l’Associazione 7-8 chili. La cooperativa ‘On the Road’ è nata nel 1994, per tutelare e promuovere i diritti umani e civili di donne, uomini, bambini e persone transgender. Essa opera in diversi ambiti: la tratta, lo sfruttamento, l’inclusione sociale, la violenza di genere, la povertà, il lavoro e la formazione. Il progetto si aprirà il 28 marzo con l’evento ‘Working Roads’; a seguire, il 4 aprile si svolgerà il ‘Recruiting Day’: entrambi gli eventi, riservati agli addetti ai lavori, si svolgeranno presso l’Hotel International di San Benedetto. Il 9 e 10 aprile, invece, le celebrazioni si sposteranno ad Ascoli, tra centro e Teatro dei Filarmonici, con eventi aperti a tutti i cittadini e un convegno finale che si concluderà con un laboratorio creativo, nella Bottega del Terzo Settore.

"Rivolgo un caloroso augurio a ‘On the Road’, per questo suo importante compleanno – ha dichiarato Marco Regnicoli, presidente della Bottega del Terzo Settore – Un traguardo che celebreremo anche insieme, con momenti di divulgazione e partecipazione, per guardare con entusiasmo al futuro". "Siamo felici – ha aggiunto Silvia Fabrizi, vicepresidente della cooperativa – di poter festeggiare 30 anni di attività, in favore del nostro territorio. Vogliamo stimolare la riflessione e il cambiamento, all’interno delle comunità locali. La cooperativa mette al centro le persone, concentrandosi non sulle loro problematiche, ma sulle loro potenzialità". "Gli eventi inizieranno – ha aggiunto Lara Carosi, responsabile dell’Area Servizi al Lavoro di ‘On the Road’ – con un focus sul mondo del lavoro, segno tangibile dell’attenzione che dedichiamo a questo ambito, come strumento di inclusione all’interno della società". "Con il progetto ‘Strade’ – ha concluso Laura Gaspari, responsabile dell’Area Violenza di Genere della cooperativa – ci impegniamo a essere promotori di una specifica visione del lavoro sociale, per contribuire a creare una coscienza collettiva che riconosca le caratteristiche individuali delle persone e le trasformi in risorse".

Giuliano Centinaro