"Ecco perché Colli è in controtendenza"

Colli del Tronto in controtendenza, è aumentata la popolazione di 42 unità. A giugno 2023 c’erano 3.657 cittadini, dodici mesi prima 3.612. Il trend di Colli del Tronto è in controtendenza rispetto a molti paesi del Piceno dove la popolazione è in diminuzione. "Abbiamo investito molto sull’offerta dei servizi – commenta il sindaco, Andrea Cardilli –, pochi giorni fa abbiamo inaugurato la scuola media, che rappresenta una svolta per il nostro piccolo paese. Un servizio all’avanguardia e di eccellenza sul quale il Comune intende investire molto, non solo sulla struttura, ma anche sulle iniziative, che finanzierà integralmente. Abbiamo lavorato molto affinché questo paese abbia tanti servizi, presto verrà riconsegnato il vecchio palazzo comunale, restaurato completamente, che verrà messo a disposizione della cittadinanza per diverse attività culturali. Ad ottobre contiamo di iniziare i lavori per il nuovo comune, che verrà realizzato nell’ex scuola di via Capocita. Vogliamo un paese che abbia una buona qualità di vita, presto verrà sbloccato il Prg, il nuovo piano è fatto di un’edilizia che cresce senza stravolgere il territorio e rispettosa dell’ambiente, per finire con un sistema di raccolta rifiuti ottimo. Abbiamo inaugurato la nuova piazza e con questo abbiamo dato nuovo smalto al centro storico. In questi giorni stiamo effettuando tante inaugurazioni delle attività commerciali, perché abbiamo proposto tanti sgravi, un incentivo di 3.000 euro per chi assume a tempo indeterminato e di 1.500 a tempo determinato, inoltre l’esonero della Tari e tanti altri vantaggi".

Maria Grazia Lappa