Ecco ’Pieno in cantina’

Nuova attività ristorativa a Porto d’Ascoli per opera di giovani gemelli dalla mentalità imprenditoriale che hanno deciso di dare nuova vita e nuova immagine all’ex ’Sapori Divino’ in via Enrico Toti. Il locale, sapientemente ristrutturato, si chiama ’Pieno in cantina’ e sta a significare ’Pignotti-Eno’ Danilo sommelier professionista e Daniele sommelier aspirante con la passione per la cucina. "Ora anche Porto d’Ascoli, dove siamo nati, ha un locale di qualità – affermano i gemelli Pignotti – Abbiamo una cantina con circa 200 etichette di vini italiani e internazionali. Per gli italiani di quasi tutte le regioni, ma in particolare le migliori cantine di Marche e Abruzzi, perché puntiamo a valorizzare i nostri territori. Poi abbiamo vini di Spagna, Francia, Nuova Zelanda ecc. Li accompagniamo, a richiesta, con tre tipologie di taglieri da noi composti, a base di salumi, di pesce o vegetariani. Sono apericena di qualità. Un format che intendiamo replicare anche fuori di Porto d’Ascoli". Le difficoltà da superare in questo settore e soprattutto in questo periodo, sono molte, ma i gemelli Pignotti sono entusiasti del nuovo locale, molto raffinato. C’è anche un banco bar con i liquori essenziali per preparare drink tradizionali e Gin Tonic che vanno di moda in questo periodo. I clienti apprezzano la novità frutto del coraggio di due fratelli che hanno deciso di mettersi in gioco e di rischiare. Il locale apre nel pomeriggio alle 18 e va avanti fin dopo la mezzanotte.