Ecco ’Teen Toon Fest’

Un festival unico in Italia fatto dai ragazzi per i ragazzi. Ascoli accoglie a braccia aperte la prima edizione del Teen Toon Fest, il festival del cinema di animazione under 14, che andrà in scena al teatro Filarmonici il 13 e il 14 novembre. Nell’occasione sarà lanciato anche un concorso con le opere realizzate dai giovanissimi. A completamento del tutto proiezioni, laboratori di animazione, incontri con gli autori, doppiaggio, musica, spettacoli e tanto altro. Nella giornata ieri è stata presentata in comune la kermesse allestita da Koete, Anteas Odv, parrocchia Ss. Simone e Giuda, Cinecircolo Don Mauro, associazione La Corolla Aps, Dimensione Fumetto con il patrocinio dell’Arengo e il sempre prezioso sostegno del Bim Tronto. "Questa è un’iniziativa assolutamente inedita che parte da un percorso didattico fatto con con Anteas e la Parrocchia di Ss. Simone e Giuda – sostiene l’assessore Donatella Ferretti –. Ci sarà un importante coinvolgimento del mondo delle scuole. Ci sembrava giusto presentare una proposta di questo genere. Un grazie va anche al Bim Tronto al presidente Luigi Contisciani per il contributo offerto nel territorio. Esprimo da parte del sindaco la soddisfazione per questa proposta didattica che veicola temi importanti con il carattere della leggerezza".

Le giornate del festival saranno caratterizzate da mattinate dedicate al mondo delle scuole. Gli studenti potranno incontrare artisti importanti e del settore partecipando ad un sit-talk interattivo. Seguirà la proiezione delle opere in concorso. I pomeriggi, invece, saranno dedicati a tutti gli appassionati di umetto, animazione e doppiaggio. "Tutta la collaborazione nasce ad Arezzo con Koete e il contributo di Mirko Fabbreschi, direttore artistico del festival – aggiunge Don Giampiero Cinelli –. Offriremo un’esperienza unica sul panorama nazionale per quanto riguarda il cinema d’animazione realizzato dai ragazzi". Lo sviluppo e la promozione del turismo e della cultura del Piceno possono vantare un alleato in più grazie alla presenza del Bim Tronto. "È un piacere essere qui – commenta il presidente Luigi Contisciani –. Le cose funzionano quando c’è una sinergia con l’amministrazione basata su una visione di territorio. Un festival che coinvolge soprattutto i giovani è una sfida che ci piace. Questa sarà la prima edizione e speriamo che cresca sempre più. Restiamo in prima linea per favorire la crescita dal punto di vista turistico e culturale".

