Ecco tre milioni e mezzo per Villa Rambelli

Arrivano tre milioni e mezzo per Villa Rambelli. Con il decreto del Direttore del Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche è stato dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico economica per il consolidamento e il restauro conservativo dello storico edificio sambenedettese. L’importo destinato al Comune di San Benedetto ammonta a 3.500.000 euro, risorse che permetteranno di avviare un intervento atteso da tempo. L’obiettivo è restituire alla città un luogo di grande pregio, trasformandolo in spazio museale. Il progetto, presentato dal Comune, è stato giudicato idoneo e meritevole di finanziamento. Si tratta di un passo decisivo per il recupero di Villa Cerboni Rambelli, un bene architettonico e naturalistico di enorme valore. La destinazione museale rappresenta un investimento in termini di cultura, turismo e identità territoriale. Il commissario straordinario sisma 2016 ha rimarcato l’importanza della scelta. "La tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico rappresentano un investimento strategico, capace di restituire identità e coesione alle comunità locali, oltre a generare nuovi spazi di memoria e di futuro".

Parole che sottolineano come le risorse investite non siano soltanto un recupero edilizio, ma anche un patrimonio sociale. A commentare il risultato è stato anche il sindaco di San Benedetto, Antonio Spazzafumo, che ha parlato di un traguardo storico. "Questo è un grandissimo risultato per la nostra città, frutto della sinergia tra Amministratori e uffici comunali e Ufficio Speciale per la Ricostruzione. Ora possiamo procedere con l’appalto integrato, ovvero la ditta esecutrice avrà anche l’onere della progettazione esecutiva". Un passaggio che permetterà di accorciare i tempi. Il primo cittadino ha voluto evidenziare la collaborazione istituzionale che ha portato al finanziamento. "Desidero rivolgere un particolare ringraziamento al Commissario Guido Castelli che ha compreso subito l’importanza di questo progetto di valorizzazione di Villa Rambelli, inestimabile patrimonio culturale e naturalistico per la città di San Benedetto, supportandoci, tramite i suoi uffici, in tutte le fasi del procedimento". Nelle parole di Spazzafumo è emersa anche la gratitudine verso chi ha seguito con costanza l’intero iter. "Un grazie particolare lo rivolgo anche al consigliere Gino Micozzi che ha seguito con passione meticolosa l’iter che oggi vede concludersi questa prima, ma fondamentale, tappa". Un riconoscimento che mette in luce il ruolo del lavoro di squadra.

Emidio Lattanzi