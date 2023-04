Ecco una panchina rossa in viale Vellei: "Violenza sulle donne, serve sensibilizzare"

La sensibilizzazione sul tema della violenza sulle donne passa anche attraverso dei gesti simbolici. Uno di questi è quello concretizzatosi con il progetto ‘Il coraggio di Emma’ della Croce rossa di Ascoli, che è stato accolto dal Comune, e che prevede l’installazione di dieci panchine rosse in altrettante vie cittadine. L’ultima è stata inaugurata ieri mattina in viale Vellei e tutte e dieci le panchine sono state acquistate dal Gruppo Gabrielli. "Questa giornata è il culmine di una campagna di sensibilizzazione su una tematica molto attuale come la violenza sulle donne – dice la presidente della Cri di Ascoli, Cristiana Biancucci –. Il culmine perché sono state installate le panchine rosse in tutta la città, segno tangibile di una comunità attenta".