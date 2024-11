Ecco ’vediamoci al nido’

Nella sede di Officina dei Sensi in Via Niccolò Copernico è stata presentata la terza edizione di ’Vediamoci al Nido’, per la prevenzione dell’ambliopia. "L’importanza di questa iniziativa – dichiara Mirco Fava, direttore della Fondazione Officina dei Sensi– è la costanza con cui viene eseguita". "L’importanza della prevenzione – conclude l’assessore comunale ai Servizi sociali, Massimiliano Brugni – è ormai evidente a tutti i livelli e questa iniziativa, che si rivolge ai bambini degli asili nido, acquista un grande valore anche dal punto di vista culturale. Questa Amministrazione è sempre sensibile ai temi e ai progetti che migliorano il benessere dei cittadini e sosteniamo con forza tutte le iniziative che vanno nella direzione del miglioramento della qualità della vita". Chiara Mastantuono, coordinatrice delle attività sanitarie e sociosanitarie ha aggiunto: "La campagna di prevenzione ’Vediamoci al Nido’ iniziata nel 2022 rappresenta un momento importante per evidenziare precocemente eventuali difficoltà visive. Possiamo ad oggi affermare che nei nidi dalla città, abbiamo riscontrato deficit refrattivi pari all’8% dei bambini osservati, mentre nei nidi dell’Ast in Vallata è pari al 4%. I risultati di questi anni verranno presentati presso il Convegno Internazionale Vision 2025 che si terrà a Firenze nel mese di settembre".

Il progetto interesserà complessivamente 136 piccoli alunni delle sedi comunali degli asili nido e 26 dell’asilo privato, per un totale di 162 screening. "I piccoli – dice la dottoressa Bresciani – sono sottoposti allo screening da una specialista della Fondazione Officina dei Sensi ets, in presenza di una nostra educatrice e in un clima giocoso che li rasserena, negli anni passati la quasi totalità delle visite si è svolta in modo tranquillo e, in alcuni casi, ha permesso alle famiglie di evidenziare problematiche che poi sono state analizzate meglio con l’aiuto della Fondazione Officina dei Sensi ets. Questo progetto, non a caso, è particolarmente apprezzato dalle famiglie, per le quali è un servizio in più che viene offerto e che è molto utile".