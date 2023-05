Eco game, il quiz che premia il riciclo corretto

Il progetto "Eco Game", organizzato dall’Istituto alberghiero di San Benedetto, consiste in una gara in cui vince la classe che totalizza più punti nell’indovinare come i materiali possono essere riciclati in modo corretto. Durante la prima parte del progetto ci è stato illustrato attraverso video e documenti l’utilità del riciclo in un mondo, come il nostro, quasi sommerso ormai dalla spazzatura. Abbiamo capito che innanzitutto occorre non sprecare cibo ma anche che l’acquisto continuo di nuovi prodotti sempre più sofisticati non riuscirà a soddisfare mai pienamente le nostre esigenze, sia materiali che affettive. Alcune regole non le conoscevamo, per esempio che il cristallo e la carta da forno non vanno riciclati, la bottiglia di plastica deve essere schiacciata prima di essere buttata e poi che tutto ciò che è a forma di contenitore può essere riciclato. Ogni classe aveva un telecomando con il quale rispondere a tempo alle domande che apparivano sullo schermo, rispondendo correttamente si faceva il punto. Le domande erano varie e riguardavano non solo i rifiuti ma anche la sostenibilità dei materiali e i comportamenti salutari per l’ambiente. Alla fine ci siamo divertiti molto e la nostra classe ha vinto perciò siamo passati al livello successivo: la finale. Quest’ultima si è svolta nel plesso dell’istituto Alberghiero, con la partecipazione anche di classi di altre scuole.

Il quiz si è svolto proprio come nella prima prova, con il telecomando bisognava selezionare la risposta giusta il prima possibile. Il tutto era diviso in tre round: nei primi due la nostra classe era in gioco per la vittoria ma non siamo riusciti a superare l’ultimo round e siamo arrivati secondi. Alla fine hanno premiato le squadre vincitrici, a noi hanno date delle pennette USB è un buono sconto di 20 euro per una cartoleria, oltre ad offrirci un buonissimo buffet fatto proprio dagli studenti dell’Alberghiero. L’obiettivo del progetto era proprio quello di sensibilizzare sui problemi riguardanti l’ambiente e insegnare a tutti, studenti e professori, come nel nostro piccolo possiamo contribuire alla diminuzione dei rifiuti e dell’inquinamento enorme che comportano. È stata un’esperienza alternativa che ci ha insegnato in modo nuovo la gestione dei rifiuti e un’etica del consumo attento e sostenibile.