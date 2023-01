Eco-passeggiata della befana fra i calanchi grigio azzurri

Domani avrà luogo l’iniziativa ’Eco-passeggiata della befana fra i calanchi grigio azzurri’, un nuovo momento dedicato ai calanchi e al patrimonio naturale e culturale di cui dispone il territorio, una attività outdoor dedicata a tutti gli amanti della bellezza e delle attività salutari. Il percorso organizzato, fa parte di uno degli itinerari del cammino dei calanchi grigio azzurri, circa 7 chilometri con diversi punti di interesse, ad esempio: la chiesa di Santa Maria del Piano Santo con il magnifico affresco ’Incoronazione della vergine’ del ’Maestro di Offida’; altra interessante sosta dedicata ad una delle storie del percorso di realtà aumentata da poco inaugurato, sarà infatti possibile vedere ed ascoltare la storia del ’sepolto vivo di Appignano’, un racconto passato di generazione in generazione e diventato patrimonio culturale immateriale appignanese. Ci sarà da ammirare il paesaggio e i Calanchi con i nuovi cartelloni panoramici che mostrano il territorio piceno e abruzzese, e ne descrivono le caratteristiche principali. Ritrovo e partenza nel centro storico di Appignano del Tronto alle 9, in Piazza Umberto I. Il percorso è adatto anche a bambini di età uguale o superiore agli 8 anni, con accompagnatori Guide ambientali escursionistiche. L’evento è gratuito ma è necessario prenotare, per info e prenotazioni: chiamare 0736 817701 o è possibile mandare una mail a: [email protected]