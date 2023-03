Eco Services, Giuseppe Traini torna in televisione

L’imprenditore Giuseppe Traini, dell’azienda Eco Services di Castel di Lama è il volto noto del piccolo schermo per i suoi format sul giardinaggio che hanno trovato spazio all’interno delle trasmissioni Rai: Mattina in famiglia, con Luca Sardella, e Uno Mattina, con Massimiliano Ossini. "Dopo il periodo delle pandemia – ha raccontato Traini – è stato emozionante tornare in Rai. Importante l’esperienza che si è creata con Ossini, in questo periodo ha preso il via anche l’appuntamento del venerdì su Vera TV, canale 11, con un format sul giardinaggio all’interno della trasmissione condotta da Paolo Notari". Giuseppe Traini dal 1988 è al timone dell’Eco Services, un’azienda specializzata per la progettazione, realizzazione e cura dei giardini privati e pubblici. Eco Services è una realtà consolidata che Giuseppe sta lasciando in eredità ai due figli: un architetto paesaggistico e un ingegnere gestionale, che supportati da entusiasmo e grinta stanno portando avanti con determinazione l’azienda. m.g.l.