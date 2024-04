Ecocentro per rifiuti, a Lido Tre Archi protesta il comitato

È complessa la gestione dei rifiuti per il quartiere di Lido Tre Archi, una situazione che si complica d’estate quando la popolazione triplica. Una problematica che l’amministrazione comunale ha pensato di affrontare con un sistema di videosorveglianza ma anche con la costruzione di un ecocentro, all’incrocio tra le vie Nenni e Togliatti. Di questo e di altri problemi si è parlato nel corso di una assemblea pubblica cui ha partecipato l’agguerrito Comitato Residenti Tre Archi, un incontro che ha visto la presenza del vice sindaco Mauro Torresi, dell’assessore all’ambiente Alessandro Ciarrocchi, dei responsabili dell’Asite e del comandante dei vigili urbani. Numerosi i residenti intervenuti che hanno manifestato la loro contrarietà all’ecocentro: "Una scelta avvenuta senza alcun coinvolgimento dei cittadini. Dall’intervento del responsabile Asite, supportata da documentazione fotografica, è emerso che l’esigenza di costruire un eco-centro deriva dal fallimento del sistema di raccolta differenziata tramite i cinque ecopoint installati nel 2016 e costati 350 mila euro senza mai funzionare a dovere". Tante le segnalazioni dei residenti sugli abbandoni indiscriminati di rifiuti che hanno provocato liquami maleodoranti e cumuli di sacchi di immondizia spesso aperti dai cani e dai gatti: "Segnalazioni che sono rimaste totalmente ignorate come disattesi sono stati gli infiniti solleciti a utilizzare la videosorveglianza per reprimere definitivamente il fenomeno degli abbandoni di rifiuti che hanno quotidianamente formato delle vere e proprie discariche a cielo aperto. Ciarrocchi ha sostenuto che dovremmo essere noi a prendere nota di chi abbandona, crediamo invece che le targhe dovevano essere identificate per mezzo della videosorveglianza installata proprio a tutela degli ecopoint, ma Ciarrocchi ci ha detto che non è possibile destinare un agente di polizia 24 ore su 24 a controllare i monitor della videosorveglianza". Secondo il comitato il sistema di videosorveglianza non è sempre in funzione, così come manca nella zona l’ufficio dei vigili urbani che è stato da poco soppresso. Il comitato ha chiesto rassicurazioni sul nuovo ecocentro che ha l’obiettivo di facilitare la vita a chi ha rifiuti speciali da smaltire e non vuole arrivare alla discarica principale.