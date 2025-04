Ecografo per la radiologia. La donazione in riviera

Si completa, con l’arrivo del nuovo ecografo multidisciplinare donato all’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli dall’associazione ‘Iris insieme a te’, la dotazione tecnologica afferente alla radiologia d’urgenza del Pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto, già fornita di un sistema radiologico polifunzionale e di una Tac. Inoltre, grazie alla presenza h24 nei giorni feriali e festivi di un medico radiologo, è stata attivata la sala ecografica per la refertazione, dedicata alle urgenze dei pazienti provenienti, sia dal Pronto soccorso, sia dalle unità operative dove sono ricoverati. Si chiude il cerchio, dunque, con l’arrivo del nuovo ecografo, con la presenza fissa di un radiologo e con l’apertura della sala ecografica, riguardo l’offerta radiologica per le urgenze del ‘Madonna del soccorso’.

La cerimonia di donazione dell’ecografo all’unità operativa complessa di radiodiagnostica da parte dell’associazione ‘Iris insieme a te’, facente parte del Comitato di partecipazione dell’Ast di Ascoli, si è svolta ieri mattina, all’ospedale di San Benedetto, alla presenza di Maria Bernadette Di Sciascio e Paola D’Eugenio in rappresentanza della direzione dell’Azienda sanitaria territoriale picena, del direttore del reparto di radiologia, Fabio D’Emidio, del direttore del Pronto soccorso di San Benedetto Giuseppina Petrelli e del presidente dell’associazione, Antonia Quarticelli. Il dispositivo è stato acquistato grazie al progetto ammesso a contributo nell’ambito del bando ‘Dotazioni sanitarie per gli enti del terzo settore’ emesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. Si tratta di un apparecchio digitale con carrello, dotato di monitor ad alta risoluzione con tecnologia ‘High definition ultrasound’ e con pannello touch screen a colori che, attraverso le sonde, consente di studiare, sia le strutture anatomiche superficiali e profonde, sia il sistema vascolare. E’ dotato di una piattaforma digitale con intelligenza artificiale che aiuta i professionisti a migliorare i risultati diagnostici. L’apparecchio possiede, inoltre, software avanzati per gli studi vascolari e per l’utilizzo del mezzo di contrasto per specifici studi ecografi, anche della patologia traumatica dell’addome.