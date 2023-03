Economia, alle finali c’è pure l’Urbani

Il polo scolastico ‘Carlo Urbani’ rappresenta le Marche alle finali nazionali di Economia e Finanza: è l’ennesimo, lusinghiero e importante traguardo che ha messo a segno la scuola superiore assicurandosi, nel corso di un anno scolastico già particolarmente ricco di traguardi e soddisfazioni, l’onere e l’onore di partecipare ai Campionati nazionali, competizione nata per avvicinare gli studenti alle grandi e piccole problematiche economiche contemporanee, oltre che per aiutare ad approfondire la loro educazione finanziaria. Ogni scuola ha potuto partecipare alla gara seguendo un percorso contenuto nel regolamento e che inizia con l’individuazione autonoma di due atleti, uno per la categoria Junior (primi due anni di corso), l’altro per i Senior (terzo e quarto anno di corso). "Entrambi hanno concorso alle prove di selezione regionale, su piattaforma digitale, da cui sono emersi i 20 finalisti Junior e gli altrettanti della categoria Senior in rappresentanza di ciascuna regione italiana" spiegano dal polo ‘Urbani’. L’edizione 2023 ha avuto come tema ‘Gestisci il tuo denaro, semina il tuo futuro’, per sottolineare il collegamento tra la pianificazione delle proprie finanze e il proprio futuro, anche in relazione ai temi di sostenibilità ambientale. Venerdì scorso, l’Ite del ‘Carlo Urbani’ di Porto Sant’Elpidio ha partecipato ai campionati con due brillanti studenti del professor Francesco Brunori: Francesco Pietracci (2A, Junior), e Adam Fetoui (4B Rim, Senior). Glorioso il risultato ottenuto proprio perché da quest’ultimo, classificatosi primo a livello regionale, rappresenterà le Marche nella finale nazionale che si terrà a Milano. "Il lavoro, la fatica e la serietà nell’affrontare le sfide più ardue, ripagano sempre, prima o poi" commenta la dirigente del polo scolastico ‘Urbani’, Laura D’Ignazi.

m.c.