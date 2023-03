Economia e ambiente

Prosegue il progetto ‘Articolo 9: una sola terra’ voluto dalla Diocesi di Ascoli per diffondere una cultura del rispetto della casa comune e per innescare comportamenti virtuosi e sostenibili sui temi ambientali. Il prossimo appuntamento, in programma sabato, alle 10.30, al centro ‘L’impronta’ in piazza Bonfine, sarà rivolto al mondo imprenditoriale e sarà incentrato sul tema ‘Transizione energetica e nuova economia’. "Una delle questioni più interessanti e stimolanti riguarda il mondo degli imprenditori – dice il vescovo di Ascoli, Gianpiero Palmieri – e dunque abbiamo pensato di radunarli intorno a questo tema della transizione energetica e della nuova economia che ne emerge. Abbiamo organizzato questa tavola rotonda come servizio al territorio". Organizzata in occasione dell’Earth Day 2023, la tavola rotonda riunirà autorevoli esperti provenienti dal mondo scientifico, finanziario e imprenditoriale, quali Luigino Bruni, ordinario di economia alla Lumsa e fondatore della scuola di economia civile, che parlerà dell’attualità e delle nuove prospettive dell’ecologia integrale, Debora Miccio, direttrice commerciale dell’Istituto per il credito sportivo, che illustrerà gli strumenti finanziari a disposizione, Angelo Riccaboni, ordinario di economia all’università di Siena e presidente della fondazione Prima, che interverrà sulla crisi energetica e l’agricoltura, con un focus sul tema dell’agrivoltaico, e Dario Acquarulo, direttore Engie Italia, che relazionerà sulla crisi energetica e delle commodities. La settimana successiva sarà invece dedicata ai più giovani, i ragazzi delle scuole superiori.

Lorenza Cappelli