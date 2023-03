Ecosportello aperto anche il sabato mattina per ritiro ingombranti o nuovi mastelli

Si amplia, a Cupra, il servizio di informazione ai cittadini, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. L’Ecosportello, inaugurato a gennaio, ora è in piena attività e tra le novità vi è anche l’apertura del sabato mattina per chi ha bisogno di prenotare ritiro ingombranti e di falci, oppure ha bisogno di nuovi bidoni o semplici informazioni. "I residenti possono recarsi al piano terra del Comune dov’è attivo l’Ecosportello, sul lato di piazza Possenti, dove trova l’incaricato – comunica il sindaco Alessio Piersimoni –. In più abbiamo un numero di telefono dedicato (335.7482837), oltre ad un indirizzo e-mail. Mettiamo, quindi, in mano dei cittadini tutti gli strumenti per una corretta gestione e funzionamento del servizio di raccolta differenziata". Gli altri giorni di apertura sono mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13, sabato dalle 9,30 alle 12,30. Nell’Ecosportello i cittadini possono anche ritirare i sacchetti ed i mastelli per la differenziata.