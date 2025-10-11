Edicole 2.0: via al restyling con un piano

Nuova linfa alle edicole della città: è quel che l’amministrazione comunale spera di ottenere redigendo un piano delle attività di vendita dei giornali e soprattutto un nuovo regolamento per consentire ai chioschi di diversificarsi. Indirizzi che emergono a chiare lettere da una delle ultime delibere di giunta con cui, appunto, è stato dato mandato agli uffici di avviare i lavori per procedere alla riforma dello specifico settore commerciale. Settore che un domani potrà rinnovarsi inserendo, nello stesso manufatto, una seconda attività alla vendita dei giornali, in regime di convivenza al 50%. Le edicole, in buona sostanza, potranno diventare anche infopoint, oppure punti per l’acquisto di bibite e alcuni generi alimentari. Tutto trae spunto dal regolamento approvato in regione nel giugno 2022, inteso a normare le attività di vendita della stampa quotidiana e periodica.

Come puntualizzano gli uffici comunali, "la normativa sopra richiamata ha ampliato il perimetro dell’attività commerciale ai punti di vendita esclusivi (‘quelli tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici, che costituiscono la rete di vendita dedicata in via esclusiva all’informazione’) ed ai punti di vendita non esclusivi (‘quelli che, in aggiunta ad altre merci, vendono quotidiani o periodici, assicurando parità di trattamento nell’ambito della tipologia di quotidiani e periodici scelti’) dando la facoltà agli stessi di poter vendere prodotti diversi dai quotidiani e periodici e di poter svolgere qualsiasi attività di servizio a favore di soggetti pubblici e privati nel rispetto della normativa vigente, inclusa l’attività di informazione, accoglienza turistica e somministrazione di alimenti e bevande".

Quindi ora gli uffici inizieranno a lavorare sul piano e sul regolamento, costituendo un tavolo di lavoro intersettoriale, anche coinvolgendo associazioni di categoria e cittadini: questo detterà gli indirizzi a cui dovranno attenersi i titolari delle attività nel redigere un progetto di riqualificazione delle stesse. Una volta approvati i dispositivi, gli imprenditori potranno presentare i progetti e procedere al restyling delle edicole.

"La nostra città sente il bisogno di rinnovare le attività che vendono questo genere di prodotti – mette in chiaro il vicesindaco Laura Camaioni – La stampa è notoriamente un settore in crisi da molto tempo e, con questa misura, intendiamo dare sostegno al piccolo commercio con un volto umano, nell’era delle comodità digitali".

Giuseppe Di Marco