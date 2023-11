"Edifici da mettere in sicurezza"

SAN BENEDETTO

Era assolutamente prevedibile che dopo lo sgombero delle cosiddette "palazzine Santarelli" nell’area portuale di San Benedetto, eseguito dalle forze dell’ordine nelle prime ore di venerdì scorso, si sarebbe assistito a uno sparpagliamento di clochard nei luoghi più disparati della città. Una ventina in tutto, tre dei quali hanno scelto come "dimora" l’atrio del Mercato Ittico all’ingrosso. Proprio su questo problema, in particolare sui grandi edifici abbandonati a San Benedetto il consigliere comunale della Lega, Lorenzo Marinangeli, presenterà un’interrogazione al prossimo civico consesso.

"I senza tetto vengono a dormire nel Mercato Ittico – afferma Marinangeli –, ma di giorno cosa fanno? Credo che sia divenuta urgente la necessità di mettere in sicurezza gli edifici abbandonati, oppure, visto il degrado e poiché sono punti di raccolta di clochard e non solo, da oltre 40 anni, andrebbero espropriati e demoliti per far posto a nuove costruzioni e meglio ancora a parchi e verde pubblico attrezzato. Siamo di fronte a eco mostri abbandonati – aggiunge Marinangeli – Porterò il problema al prossimo consiglio comunale. Da non abbassare la guardia, a ogni modo, sul problema sociale di persone che arrivano in Italia senza lavoro e che sono senza una casa. Come fanno a vivere legalmente?".

