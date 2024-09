Edilizia a scuola. Ecco la mappa dei cantieri

Come ogni anno, il personale del Comune di San Benedetto ha impiegato i mesi di chiusura estiva delle scuole del territorio per l’esecuzione di una serie di interventi di riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento dei locali destinati a ospitare, tra pochi giorni, gli alunni in rientro dalla vacanze. Quest’anno, l’opera di maggior rilievo è stata effettuata sulla scuola primaria ’Alfortville’ dove, nel complesso, sono stati investiti oltre 100mila euro. Sono stati sostituiti i pavimenti in gomma ammalorati in quattro aule e nell’atrio al piano terra per un totale di 600 metri quadrati e il plesso è stato inoltre oggetto di un intervento di ripristino volto a riportare gli spazi di quattro aule alle condizioni precedenti l’avvento del Covid. Manutenzioni anche sui blocchi che ospitano i bagni nella porzione est del plesso e sono in arrivo interventi sulla palestra, dove verrà sostituita la pavimentazione. Oltre 40mila euro sono stati invece investiti per la completa ristrutturazione dei bagni al primo piano della scuola ’Piacentini’ di via Asiago, mentre la scuola ’Marchegiani’ al Paese Alto ha visto ristrutturata la pavimentazione del chiostro centrale, rifatta l’impermeabilizzazione e posato un tappeto erboso sintetico. Altri interventi sono ancora in corso per la manutenzione del plesso del Paese Alto, con la realizzazione di percorsi esterni e altri locali per un investimento totale di circa 170 mila euro. In dirittura di arrivo i lavori alla scuola ’Caselli’, oggetto di una serie di interventi volti all’adeguamento sismico finanziati tramite fondi Pnrr.

I lavori hanno interessato il blocco est della scuola e sono iniziati lo scorso gennaio. Alla riapertura della scuola, il cantiere sarà spostato sul blocco ovest, permettendo la riattivazione della porzione appena rinnovata. I lavori proseguiranno comunque per tutto il 2025, trattandosi di un intervento consistente del valore complessivo di oltre 1,8 milioni di euro. Sempre alla ’Caselli’ sono state rinnovate le cucine, site ora nel piano seminterrato che in precedenza ospitava i locali dell’Istituzione Musicale ’Vivaldi’. A partire da ottobre saranno inoltre riconsegnati i nuovi spazi ristrutturati che ospitano i refettori e la dispensa a servizio della scuola primaria e della scuola d’infanzia, completando così un intervento del costo di oltre 200mila euro. Infine, come di consueto, numerosi interventi minori di manutenzione ordinaria sono stati effettuati in tutti i plessi scolastici di competenza comunale e altri sono ancora in corso, stabiliti sulla base delle richieste delle dirigenze degli Istituti Scolastici Comprensivi.