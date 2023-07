Edmund Kean, Genio e Sregolatezza", Uno Spettacolo di e con Matteo Canesin al Parco Archeologico di Cupra Marittima"

Venerdì nel Parco Archeologico di Cupra Marittima, alle 21.30, andrà in scena ’Edmund Kean, Genio e sregolatezza’, uno spettacolo di e con Matteo Canesin, attore e regista Durante il monologo che rievoca la figura di Edmund Kean, stella del teatro inglese tra il secondo Settecento e il primo Ottocento. Come afferma Canesin sul suo spettacolo: "Kean è in ognuno di noi con i nostri momenti felici e con le nostre fragilità. Egli descrive la sua esistenza attraverso Shakespeare entrando nell’essenza dell’essere umano e facendo comprendere i sentimenti nella maniera più pura e più diretta possibile attraverso un vortice di emozioni estreme. Shakespeare non si può recitare, si deve vivere intensamente e Kean l’ha fatto". Lo spettacolo sarà inoltre impreziosito dalla musica dal vivo del Maestro Lucio Matricardi. La prenotazione è obbligatoria all’ufficio Iat o al numero 3534106942, servizio navetta gratuito dalle 20.30 da piazza Della Libertà.