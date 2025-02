Edoardo e ’Suzukina’ all’Elefantentreffen

Un’esperienza che ricorderanno per sempre, quella vissuta dagli ascolani Donatella Ciotti (conosciuta da tutti come Suzukina) e Edoardo Costantini. I due motociclisti ascolani, infatti, nei giorni scorsi hanno partecipato all’Elefantentreffen, il più grande raduno motociclistico invernale del mondo. " È vero che quest’anno è mancata la neve ma in compenso ci sono state temperature molto al di sotto dello zero – racconta Suzukina -. La fatica, però, è stata compensata dalla gentilezza, la cortesia, la disponibilità, la compagnia di tanti partecipanti. Tutto questo ci ha lasciato un segno indelebile per questa tosta, fantastica e ripetibile avventura. La scelta di affrontare il viaggio in un’unica tappa (1.300 chilometri in 14 ore) può sembrare assurda, ma è stato un test voluto".