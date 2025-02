Educare i bambini all’affettività fin da piccoli. Riparte il corso nelle scuole elementari e medie

Castel di Lama, al via il corso di Educazione all’affettività, attività che coinvolgerà le IV e le V classi delle scuole primarie e le II classi della media. "E’ il secondo anno – dichiara il sindaco Mauro Bochicchio - che l’amministrazione finanzia questo corso su un argomento che nell’ultimo biennio è diventato di strettissima attualità, purtroppo anche nel nostro territorio e che va ad arricchire il pacchetto formativo delle nostre scuole. Il corso vede coinvolte anche le famiglie, che già hanno partecipato con interesse alla presentazione delle attività e che saranno nuovamente chiamate a conclusione del corso per la cosiddetta restituzione. Ringrazio la dottoressa Renata Bastiani per la disponibilità a proseguire il percorso iniziato lo scorso anno e naturalmente la dirigente scolastica Maria Vitali e tutte le insegnati che hanno sposato con entusiasmo questa importante iniziativa".