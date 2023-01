Educare i giovani alle istituzioni Progetti in corso

La Provincia di Fermo ha lanciato il "Progetto Giovane Futuro". Ne abbiamo scritto in occasione della presentazione ufficiale. La premessa parte da una analisi della situazione giovanile nella nostra Terra: aumenta la dispersione scolastica, crescono i disturbi dell’apprendimento, la difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro sta creando un allentamento dei legami sociali, aumenta il disagio giovanile, è in crisi il volontariato giovanile. Un passaggio colpisce ancora di più: i giovani non conoscono il loro territorio, non sono attaccati ad esso, si disinteressano delle istituzioni e non sanno come funzionino. Nasce da qui una serie di iniziative per venire incontro ai problemi degli adolescenti. Intanto, a Falerone, un pool di insegnanti della scuola secondaria Don Bosco di Piane, capeggiati da Alice Marini, Lelio Leoni e Valerio Vitale, supportati dall’assessore Maria Teresa Quintozzi, dal vice sindaco Pisana Liberati e dal primo cittadino Armando Altini, ha lavorato per un consiglio comunale dei ragazzi. Prima di arrivare alle votazioni, tutti gli insegnanti si sono impegnati a spiegare i diritti-doveri scaturenti dalla Costituzione italiana, il funzionamento del consiglio, la differenza tra delibere diverse. Una volta acquisito il messaggio, i ragazzi della Don Bosco sono stati lasciati liberi di formare proprie liste. Ne sono state proposte due i cui candidati sindaci hanno superato il varco delle Primarie. Dopo aver stilato i programmi con tanto di simbolo e slogan, si è provveduto alla comunicazione che è stata effettuata con cartelloni appesi nella scuola. Una mattina è stata poi dedicata alla vera e propria campagna elettorale dove i candidati hanno parlato ai colleghi di tutte le classi. Il giorno delle votazioni è arrivato il 22 dicembre scorso, con tanto di presidente di seggio Marco Monini, segretario Valeria Cesaroni, e due scrutatori: Cecilia Moretti e Angelica Tacchetti. A controllare il regolare svolgimento sono stati chiamati l’assessore Quintozzi e i proff. Marini e Leoni. Al termine dello spoglio è risultato eletto sindaco Valerio Honorati con i consiglieri: Matteo Censori, Giovanni Scaloni, Arianna Concettoni, Leila Sgammini. Per la minoranza sono entrati in consiglio Sandro Perfetti (candidato sindaco), Cristiano Rosati, Filippo Pierfederici, Camilla Cordari. Il prossimo 14 gennaio, in occasione dell’Open day, l’amministrazione dei "grandi" ratificherà i risultati elettorali e il sindaco Altini consegnerà la fascia tricolore al "collega" Honorati.

Adolfo Leoni