’Educare in Comune’, c’è il bando: "Vicini alle necessità dei più giovani"

La sala De Carolis e Ferri di Palazzo Arengo, ha ospitato la presentazione del bando ’Educare in Comune - Social Smart City’, del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio. Un bando volto al contrasto della povertà educativa e al sostegno delle opportunità culturali ed educative di persone minorenni che ha permesso al Comune di Ascoli Piceno di fare rete con altri comuni del territorio e molte realtà del terzo settore. Hanno partecipato l’assessore ai servizi sociali e vice Sindaco, Massimiliano Brugni, i sindaci e i rappresentanti dei Comuni coinvolti e il coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale XXIII, Domenico Fanesi. C’erano i sindaci Michele Franchi di Arquata del Tronto ed Emiliano Sciamanna di Roccafluvione, oltre ai rappresentanti delle amministrazioni di Acquasanta Terme, Folignano e Maltignano. Presenti anche Margherita Anselmi e Roberto Paoletti che hanno collaborato alla realizzazione del progetto assieme ad altri enti del terzo settore: Acli Ascoli, Anni Verdi, Ciaf - Centro Siloe, Cisi, Cooperativa ‘Il Melograno’, Cooperativa ‘Virtus’, ‘Cose di questo mondo’, ‘Formamentis’, ‘Laboratorio della Speranza’, ‘Una Famiglia per Tutti’. Sono oltre 287.000 euro le risorse ottenute per consentire anche nell’ascolano di rispondere ai bisogni e alle esigenze dei giovani che vivono nel territorio. "Siamo da sempre molto attenti a tutte le necessità che riguardano i giovani – ha sottolineato il vice sindaco Brugni – Tanti ragazzi restano a casa soli e vivono un disagio che non può passare inosservato. Sentiamo il bisogno di andare incontro alle loro esigenze per permettere di affrontare le sfide della vita. Continueremo a lavorare per contrastare il disagio giovanile aprendo un dialogo diretto con gli stessi ragazzi". Ad illustrare il bando è stato Domenico Fanesi dell’Ambito Sociale: "Si tratta di un progetto che inizierà questo mese e si concluderà ad agosto 2026 – ha dichiarato – L’obiettivo è quello di creare una rete di terzo settore che riesca a portare welfare e benessere alla nostra comunità. Innanzitutto dovremo individuare servizi e creare un’App capace di raccogliere domande e offerte del territorio".

Valerio Rosa