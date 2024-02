Educatore con esperienza, addetto alle pratiche notarili

Diverse le opzioni di lavoro nel Fermano. Solaria società cooperativa arl di Fermo ricerca educatore/educatrice professionale (per attività educativa in ambito residenziale psichiatrico), preferibilmente con esperienza, automunito. La proposta di contratto è a tempo determinato ed a tempo pieno. Contatti: email sangirolamo@solariacoop.com. Studio notarile Enrico Ferro di Sant’Elpidio a Mare ricerca, invece, addetto per le pratiche notarili. Titolo di studio: laurea in giurisprudenza. Proposta di contratto: tempo indeterminato ed orario a tempo pieno. Inviare il curriculum vitae, indicando il codice 532087, a: centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it. Cs pulizie di Servigliano ricerca addetta alle pulizie, con non meno di 30 anni, automunita. Proposta di contratto a tempo determinato per 12 ore settimanali per 6 mesi. Inviare il curriculum vitae a: carolinasciamanna@gmail.com.