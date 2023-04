Educatore per disabili per assistenza domiciliare

A San Benedetto del Tronto è aperta la selezione per un posto di educatore per disabili. La persona che si candida per questa posizione di lavoro si occuperà di assistenza domiciliare a persona con disabilità. Nell’annuncio non si richiede esperienza ma formazione, è richiesta, infatti, la laurea in scienze dell’educazione e formazione oppure in psicologia. Il lavoro sarà part time. Coloro i quali vorranno proporsi per questo impiego dovranno rivolgersi al centro per l’impiego di San Benedetto del Tronto. Potranno inviare una email a [email protected]

o in alternativa una Pec all’indirizzo [email protected] o ptranno contattare il numero telefonico 07357667250.