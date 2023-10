Educatrice per asilo nido, geometra e stiratrice

L’asilo nido di Fermo ricerca educatrice. Propone inserimento da valutare con la proprietà. Richiede la laurea in scienze dell’educazione. Contatti: tel. 3345003654; email: sere_luci@hotmail.it. La Makkia di Servigliano ricerca stiratrice di tintoria e lavanderia. Contatti: tel. 3334487608. Giovinarte srl di Porto Sant’Elpidio ricerca operai addetti alla lavorazione manuale di materiali anche senza esperienza. Contatti: tel. 0734679625; email: info@giovinarte.com. Ancora, Lari di Lamponi Luigi & c. snc di Fermo ricerca geometra (utilizzo autocad 2d, sviluppo preventivi), automunitoa. La proposta è di un contratto a tempo determinato ed a tempo pieno. Contatti: tel. 0734642083; email: larisnc@virgilio.it. Per tutti questi annunci è necessario contattare il centro per l’impiego di Fermo (email: centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it; telefono: 0734212656 - 0734212670).