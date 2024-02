’Educazione alla legalità’. Gli alunni a confronto con i carabinieri

Gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di Monteprandone, nell’ambito delle attività di ’Educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva’, hanno incontrato i rappresentanti dell’arma dei carabinieri. La conferenza è stata tenuta dal comandante della compagnia dei carabinieri di San Benedetto, capitano Francesco Tessitore, insieme al comandante della stazione dei carabinieri di Monteprandone, Gabriele Luciani. Al centro dell’incontro è stata la legalità e i temi del bullismo e cyberbullismo. Il capitano Tessitore ha coinvolto i ragazzi con domande che hanno fatto da guida agli argomenti trattati e hanno stimolato la loro partecipazione attiva. Il Capitano ha poi spiegato le implicazioni sociali del bullismo: "Un fenomeno sociale. È un problema che non riguarda esclusivamente chi lo subisce perché ci sono precise responsabilità anche di altri, non soltanto del bullo – ha affermato il capitano – I complici che guardano e non fanno niente possono essere definiti omertosi".