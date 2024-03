Educazione ambientale con ’Infiorata’

Si è tenuta sabato pomeriggio a Castel di Lama l’iniziativa di educazione ambientale ‘Infiorata con segatura’ promossa dal comune e da Picenambiente. I partecipanti, grazie anche all’aiuto dei volontari dell’associazione infiorata di Montefiore dell’Aso e Bs Eventi & Comunicazione hanno realizzato due tappeti di ‘Infiorata’ costruiti con segatura riciclata. Nonostante le previsioni atmosferiche non proprio favorevoli, alcuni cittadini accompagnati dai più piccoli sono intervenuti in piazza della Libertà per partecipare all’iniziativa e realizzare i magnifici tappeti. Aumentare la consapevolezza e promuovere l’adozione di comportamenti responsabili da parte dei cittadini è lo scopo che il Comune intende perseguire. L’iniziativa ha avuto anche lo scopo anche quello di informare: infatti a Castel di Lama la differenziata si aggiorna, Picenambiente sta mettendo in atto dei cambiamenti, provvederà al cambio dei colori dei sacchetti: per quanto riguarda la carta (sacchetto blu) e plastica (sacchetto giallo), in modo da renderlo uniforme in tutta Italia e nel resto di Europa e in linea con la normativa europea. Quindi nella raccolta differenziata verranno invertiti i colori. I sacchetti azzurri verranno utilizzati per la carta, cartoni e tetrapak, mentre i gialli verranno utilizzati per plastica e lattine. Il sindaco Mauro Bochicchio ha ringraziato i partecipati: "Ringrazio i volontari dell’associazione Infiorata di Montefiore dell’Aso per l’impegno e la splendida realizzazione, Bs Eventi & Ccomunicazione e PicenAmbiente per l’organizzazione e chiaramente i cittadini grandi e piccini che hanno partecipato nonostante un meteo non proprio favorevole. Dopo le vacanze pasquali – ha aggiunto – procederemo ad informare ufficialmente sulle date di entrata in vigore delle nuove modalità di conferimento". "L’infiorata con segatura riciclata – ha detto l’assessore Stefano Falcioni – è stata un bel evento realizzato dagli infioratori che ha coinvolto bambini ed adulti. Il tempo non è stato favorevole, ma l’obiettivo dell’evento è stato quello di sensibilizzare la cittadinanza sugli aggiornamenti riguardanti la modalità di raccolta dei rifiuti".

m.g.l.