"Educhiamo i giovani al rispetto degli animali"

Caro lettore, non è troppo tardi ma bisogna fare presto, bisogna cominciare davvero a capire che non possiamo più fare a meno dell’apporto degli animali che abbiamo addestrato per soccorrerci nelle emergenze, che usiamo per far sorridere e regalare un po’ di divertimenti ai bambini malati, per curare le anime ferite, anche per togliere l’aggressività alle persone in carcere. Li utilizziamo per difendere le nostre case, per pascolare le pecore, per farci compagnia.

E allora non è tollerabile la violenza sugli animali, non si può passare sopra l’errore di un cacciatore che colpisce a morte un magnifico cane di proprietà, addestrato e buonissimo che passeggia in un tererno di proprietà tra le altre cose.

Credo che i nostri giovani prima di tutto debbano fare esperienza di quello che possono dare e trasmettere gli animale, tutti, per capire davvero il rispetto, verso ogni forma di vita, e dunque anche verso se stessi e gli altri.

Si comincia da qui, si cominci quando sono piccoli, nelle scuole e ovunque si possa, perché i sentimenti vanno guidati e costruiti dall’asilo e per sempre.