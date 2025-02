Edvige muore il giorno dopo aver compiuto cento anni

Edvige Luzi, si è spenta, nel giorno successiva al suo 100esimo compleanno. E così, in poche ore, la sua famiglia ha precipito la gioia della festa e il dolore del lutto. Domenica, infatti, gli amministratori si erano recati nella struttura ospedaliera, dove la donna si trovava ricoverata, per omaggiarla per l’importante traguardo dei cento anni. Una donna forte Edvige, che nella sua vita aveva sperimentato il sacrificio e la fatica di partire ed andare in cerca di fortuna al di là del suo mondo: a Sydney, in Australia, dove era riuscita ad imporsi con il suo talento di sarta e i suoi tanti sacrifici. Chilometri di strada l’hanno separata per 25 anni dai suoi familiari, poi il desiderio di tornare nel suo paese: Castel di Lama. I familiari, i nipoti, gli amici arrivati anche da lontano, avevano festeggiato con lei l’importante traguardo del secolo di vita, pur sapendo che le sue condizioni di salute erano diventate precarie. Se n’è andata serenamente, a poche ore dell’importante traguardo dei cento anni, la festa ha lasciato il posto al pianto, perché per quanto si possa essere preparati a questo momento, la morte lascia sempre un profondo vuoto. Alla famiglia le condoglianze del Carlino.