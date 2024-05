Efficientamento a Pagliare

Spinetoli, al via l’efficientamento energetico

sinonimo di un importante risparmio, sull’illuminazione pubblica lungo le vie principali della popolosa frazione di Pagliare. Le lampade saranno sostituite con nuova tecnologia LED a basso consumo energetico in tutte le vie: Nino Ciabattoni, via Vittorio Emanuele e via Alcide De Gasperi. L’importo di spesa dei lavori è di 70mila euro ottenuti da un finanziamento statale, il progetto è stato fatto dall’ufficio tecnico del Comune. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di sostituire tutti i corpi illuminanti

con luci più efficienti che garantiranno maggiori e migliori

prestazioni rispetto a quelle esistenti.

m. g. l.